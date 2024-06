Borussia Dortmund x Real Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (01) pela Champions League

Borussia Dortmund x Real Madrid disputam hoje, sábado (01/06), a final da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia Dortmund x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pelo Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Real Madrid liderou o Grupo C, venceu todas as 6 partidas que jogou nesse, marcou 16 gols e sofreu outros 7 gols. Nas oitavas e quartas de final, a equipe eliminou Leipzig com vitória de 1 a 0 e empate de 1 a 1; e Manchester City nos pênaltis, após empates de 3 a 3 e 1 a 1. Em seguida, o time superou Bayern de Munique após empate de 2 a 2 e vitória de 2 a 1.

Borussia Dortmund liderou o Grupo F e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou PSV, com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 2 a 0; Atlético Madrid, após uma derrota de 2 a 1 e uma vitória de 4 a 2; e PSG com duas vitórias de 1 a 0.

Borussia Dortmund x Real Madrid: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can, Sabitzer e Brandt; Sancho, Adeyemi e Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Real Madrid​: Courtois (Lunin); Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Toni Kroos; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 08 de maio de 2024, 16h