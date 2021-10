Rodada 2 da Segundinha é completada com seis jogos nesta quarta-feira (20); veja os resultados

A Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha" teve cinco jogos finalizados nesta quarta-feira (20), no complemento da segunda rodada da competição. Das partidas realizadas, apenas dois times saíram vitoriosos: Pedreira e Amazônia. Ambos, inclusive, jogaram como visitantes.

O Pedreira se recuperou de um empate na primeria rodada e superou o Sport Belém. A partida também sacramentou a eliminação do clube da capital.

A outra vitória ocorreu no estádio Humberto Parente, em Abaetetuba. O Amazônia confirmou o favoritismo e venceu o Vênus, se classificando antecipadamente à segunda fase. O Vênus, por sua vez, também foi eliminado da competição.

Falta apenas uma partida para encerrar a terceira rodada. Parauapebas e Cametá se enfrentam a partir das 18h, no estádio Rosenão, no sudeste do estado.

Confira todos os resultados desta quarta-feira (20):

Grupo C

Fonte Nova 1 x 1 Esmac - 9h30 - CEJU Campo I

Sport Belém 0 x 1 Pedreira - 9h45 - CEJU Campo II

Grupo D

Paraense 2 x 2 União Paraense - 9h15 - CEJU Campo III

Vênus 0 x 1 Amazônia - 15h30 - Humberto Parente

Grupo E