Rescisão é protocolada na CBF e zagueiro do Remo deixa o clube

A rescisão de contrato do zagueiro Mimica com o Remo foi protocolada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a ligação do jogador de 35 anos com o clube defendeu as cores nos últimos três anos e meio foi encerrada.

Bicampeão paraense pelo Remo e integrante do elenco que subiu o Leão para a Série B, Mimica retornou ao Maranhão (MA), onde está treinando com o elenco do Moto Club-MA, da Série D. Com a camisa do Remo Mimica fez 68 partidas e marcou dois gols.