Remo x Tuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Parazão

Remo x Tuna Luso disputam hoje, quarta-feira (02/04), as semifinais do Parazão 2025. O jogo iniciará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Remo x Tuna ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leão liderou a primeira fase do Parazão 2025 e acumulou nesse 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Santa Rosa terminou em 8° lugar durante essa fase e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Nas quartas de final, a Tuna venceu o Castanhal nos pênaltis, após empate de 3 a 3, enquanto o Remo venceu o Santa Rosa por 2 a 0.

Remo x Tuna: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Ivan Alvariño (Kadu), Reynaldo, Klaus, Sávio (Alan Rodriguez), Caio Vinícius; Jaderson, Dodô e Janderson; Pedro Rocha e Ytalo (Felipe Vizeu). Técnico: Daniel Paulista.

Tuna: Lucão; George, Dedé, Marlon e Wesley; Kauê, Tiago Bagagem, Lucas Paranhos, Feijão; Jayme (Ronaldy) e Edgo. Técnico: Ignácio Neto.

FICHA TÉCNICA

Remo x Tuna Luso Brasileira

Campeonato Paraense

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 02 de abril de 2025, 20h