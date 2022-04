Remo x Manaus: adversário azulino foi eliminado pelo Remo, nas quartas de finais da Copa Verde

O Remo estreou na Série C do Campeonato Brasileiro com vitória. Depois de vencer o Vitória-BA, por 2 a 1, os azulinos vão para o segundo jogo, marcado para o próximo sábado, a partir das 19 horas, em Manaus, contra o Manaus Futebol Clube.

As duas equipes se conhecem bastante. No ano passado, O Leão Azul enfrentou a equipe manauara na Copa Verde. Os dois times se cruzaram nas quartas de finais da competição. O primeiro confronto, realizado na Arena da Amazônia, terminou empatado em 1 a 1, enquanto a volta foi vencida pelos azulinos por 3 a 0. Um dos gols da partida foi marcado pelo meia Erick Flores, remanescente no atual elenco.

Na sequência da competição, o Remo passou pelo Paysandu na semifinal e venceu nos pênaltis o Vila Nova, sagrando-se campeão da Copa Verde.

Confira os melhores momentos do último encontro entre Remo e Manaus: