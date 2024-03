Remo vira para cima da Tuna, vence e sai na frente por vaga na final do Parazão; vídeo

Tuna Luso e Remo fizeram um primeiro encontro emocionante pela semifinal do Campeonato Paraense. Jogando no Mangueirão, a Águia Guerreira saiu na frente, mas cedeu o empate e a virada para os azulinos, que venceram por 2 a 1, com gols de Ytalo e Sillas. Jayme, ex-Remo, marcou para a Tuna. O próximo jogo entre os times será no domingo (31), às 17 horas, no Mangueirão. Com a vitória, o Leão Azul joga por um empate para chegar à final do Parazão.

Primeiro Tempo

Aos oito minutos, Ligger recebe cruzamento na grande área, ajeita para o centro, mas a defesa surge para neutralizar o ataque. Logo em seguida, Thiago Bagagem avançou pelo meio-campo, ligou em Chula, que acabou cometendo falta de ataque. No entanto, a Tuna voltaria ao ataque de forma letal aos 16. Gabriel Furtado subiu pela esquerda, ligou Germano, que cruzou rasteiro na pequena área para a conclusão de Jayme, entre os zagueiros do Remo.

Com o placar favorável, a Tuna se soltou no meio-campo, trocando sucessivos passes entre os defensores do Remo. Gabriel Furtado experimentou um chute longo rasteiro que quase engana Rangel. Do outro lado, a defesa mostrava-se desconcertada, correndo atrás da bola que passava de pé em pé entre os tunantes. A melhor resposta azulina saiu dos pés de Echaporã, em chute forte de fora da área, rebatido por Iago Hass em cima de Sillas. Sem tempo de finalização, o avançado empurrou por cima da trave.

A maior parte da ofensividade tunante se materializou na direita remista, em cima de Thallys e Jaderson, mais adiantado na cabeça de área. O volante fez vários embates com Gabriel Furtado, ambos velocistas, acelerando as investidas na grande área remista. Aos 35 o Remo conseguiu um escanteio pela esquerda, com finalização de Ligger, passando por cima do gol. No fim do primeiro tempo Siilas tentou entrar na área, mas acabou desarmado, deixando a vantagem para a Lusa.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo, o técnico Gustavo Morínigo fez as primeiras mudanças no time, trocando posições no meio e na ponta esquerda para reforçar o gás nos contra-ataques. Com Pavani e Kelvin no time, o Remo iniciou o segundo tempo mais esperto, mas aos poucos a Tuna foi estabilizando a partida, ganhando um escanteio aos dois minutos, após o passe em profundidade para Chula ser desviado para a linha de fundo.

A entrada do ponta deu resultado aos seis minutos. Kelvin recebeu na direita da grande área, tirou a marcação e cruzou para o cabeceio de Ytalo, na pequena área, empatando a partida em 1 a 1. Na sequência do lance, o atacante levou cartão amarelo. O camisa 19 cresceu na partida. Aos 12 ele novamente entrou na área e completou cruzamento de cabeça, para a defesa de Iago Hass.

A partir daí o Remo se lançou ao ataque e passou a pressionar constantemente a defesa da Tuna. Kelvin, que entrou esperto na partida, simulou uma penalidade, mas acabou levando cartão amarelo. A Tuna então mexeu na equipe, tirando Chula, que reclamava de dores, para o lugar de Fazendinha, reforçando o meio-campo. Aos 30, Sillas avançou pela esquerda até a linha de fundo e levantou na área. O árbitro Djonaltan Costa viu a bola no braço de Renan e assinou a penalidade, convertida pelo próprio Sillas, virando a partida em 2 a 1.

Com o placar estabilizado do lado azulino, a Tuna foi para o tudo ou nada. Júlio César Nunes fez as últimas substituições no time e a formação adiantou as linhas de marcação. Aos 43, Bagagem cobrou falta pela esquerda e ganhou um escanteio após desvio em Thallys. Na cobrança, a finalização aquém do esperado mandou a bola para a linha de fundo. Pouco tempo depois a arbitragem encerrou a partida, decretando a vitória e vantagem azulina por uma vaga na final do Parazão.

Ficha Técnica

Data: 28/03/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Acácio Menezes Leão

Cartões Amarelos: Jaderson, Ytalo, Kelvin (Remo) Marlon, Wander, Germano (Tuna)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger (Bruno Bispo), Jonilson, Nathan; Henrique (Pavani), Jaderson (Paulinho Curuá), Matheus Anjos (Marco Antônio); Sillas, Echaporã (Kelvin) e Ytalo.

Técnico: Gustavo Morínigo

Tuna: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon, Renan; Wesley, Jayme (Alex Silva), Bagagem, Germano (Pedrinho); Gabriel Furtado e Chula (Fazendinha).

Técnico: Júlio César Nunes