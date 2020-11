Remo vence o Treze e assume a vice-liderança da Série C

O Remo venceu o Treze na noite deste domingo (8), no Mangueirão, e assumiu a vice-liderança do grupo A da Série C. O resultado de 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Salatiel, que estreou como titular, foi mais do que suficiente para o Leão garantir três pontos e dar um passo importante na busca pela classificação para a próxima fase. Agora, o Remo soma 26 pontos. Já o Treze permaneceu na 8ª colocação, com 16 pontos.

O Remo entra em campo na sexta-feira (13) para enfrentar o líder do grupo, Santa Cruz. O jogo será às 20 horas, no Mangueirão. Já o Treze vai enfrentar o Manaus, no sábado, às 17 horas, no Amigão.

Acompanhe os detalhes da partida

Gol na hora certa

Em um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio entre as equipes, o Remo conseguiu abrir o placar aos 11 minutos com gol de pênalti e do estreante como titular Salatiel. Tudo começou quando Gilberto Alemão foi derrubado na área por Robson. O árbitro estava em cima do lance e marcou a penalidade máxima. Salatiel foi para cobrança e abriu o placar. A pontuação colocava o Remo na vice-liderança.

Azulinos festejam o primeiro gol de Salatiel no clube (Cristino Martins)

Remo recua e Treze avança

Depois do gol, o Remo recuou e o Treze aproveitava os espaços do meio-campo para armas as jogadas e tentar o empate. O Galo arriscava com Danilo Bala e Neto Baiano. No entanto, faltou qualidade para finalizar.

Paulo Bonamigo precisou mudar a postura da equipe durante o jogo (Cristino Martins)

Treze domina e quase empata

A partir dos 30 minutos, o Treze dominou completamente a partida. Com a marcação forte, o Galou criou chances, principalmente, nas falhas da defesa do Remo. Perto do final, quase empatou com cabeçada de Nilson Júnior. Sorte do Remo que tem o goleiro Vinícius. Porque foi preciso fazer uma grande defesa para evitar que o Treze igualasse o placar no Mangueirão.

Remo melhora no segundo tempo

Remo se ajustou, voltou a trocar passses e começou o segundo tempo em busca de mais um gol. Em uma das jogadas, o atacante Tcharlles encontrou o parceiro de ataque, Salatiel. Ele tentou marcar, mas o goleiro Andrey fez uma boa defesa.

No meio do caminho...a trave

Remo ainda teve duas oportunidades para aumentar o placar. No entanto, encontrou a trave. Foi assim quando Charles arriscou de fora da área. Deu um chute, a bola pingou e bateu na trave. Depois, bola sobrou para Dudu Mandai. O lateral mandou uma bomba e a bola tirou ficou na trave.

Quase a lei do ex

O Treze teve boa oportunidade para empatar. Gustavo cruzou na área, Mimica tenta desviar, mas manda mais perto do gol e encontra Neto Baiano. O atacante só desvia, mas pega mal e a bola vai pra fora. Quase o empate e a lei do ex.

Márcio Fernandes é um dos representantes do Treze que já vestiram azul marinho (Cristino Martins)

Treze tenta e Remo segura

Na reta final, o jogou ficou entre lá e cá. Remo tinha chances, mas não conseguia finalizar a jogada de forma boa. O Treze foi tentando. Teve chances. Mas o Remo se segurou. Final: Remo 1 x Treze 0. Resultado que garantiu a vice-liderança para os azulinos.

FICHA TÉCNICA

Remo x Treze

14ª rodada – Série C

Local: Estádio mangueirão – Belém (PA)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (PA)

Cartão Amarelo: Gilvan; Mimica, Tcharlles

Gol: Salatiel (11'/1ºT)

REMO: Vinícius; Ricardo Luz; Mimica, Gilberto Alemão e Dudu Mandai (Lailson); Charles, Lucas Siqueira (Ronald); Eduardo Ramos (Carlos Alberto) e Tcharlles; Hélio Borges (Gustavo Ermel) e Salatiel (Wallace)

Técnico: Paulo Bonamigo.

TREZE: Andrey; Gustavo, Ítalo, Nilson Júnior e Gilmar (Douglas Lima); Robson, Barba, Gilvan (Edson Carioca), Douglas Packer (Bruno Mota); Danillo Bala (Polegar) e Neto Baiano.

Técnico: Márcio Fernandes