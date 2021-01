Remo vence Paysandu e ganha título de vôlei máster feminino

O Clube do Remo soma mais título de campeão no vôlei paraense referente a temporada de 2020.

No domingo (17) o Leão faturou o campeonato feminino máster – troféu Libório Barreto- em cima do rival Paysandu.

Em, jogo realizado no ginásio Serra Freire, na Av. Braz de Aguiar, a equipe azulina aplicou o placar de 2 a 1 nas bicolores com parciais de 25/22, 19/25 e 2/15 (tie break).

O embate teve a duração de 64 minutos e arbitragem de Salim khayat e Patrícia Martins com Macrina Montenegro, apontadora. Melhor atleta do jogo, Tatiane Paula, do Clube do Remo.

Na seleção do campeonato o Clube do Remo teve Tatiane Paula, melhor bloqueio; Denise Anaise, melhor levantadora; Gabriella Paz, melhor passe e Lucas Pamplona, melhor técnico.

O Clube do Remo ganhou os títulos adulto feminino e masculino e feminino máster.

“As meninas foram bem aplicadas no jogo e souberam reagir na hora certa. Foi uma conquista de quem se preparou firme para conquistar o título que veio coroar o trabalho do vôlei azulino”, destacou Lucas Pamplona