Remo e Independente se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Verde 2020, no estádio do Mangueirão. A equipe azulina venceu por 2 a 0, com gols de Wallace e Lailson. A equipe azulina pode até perder por gol de diferença na próxima partida e se classificar para as oitavas de final. A partida será domingo (07).