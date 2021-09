Remo tem 15.5% de chances de rebaixamento e menos de 1% de acesso, aponta site

O Remo aumentou a seca para três partidas sem vitória na Série B. A derrota para o Botafogo foi a segunda neste período e, com isso, as chances de acesso caíram para 0.4%. Já a probabilidade de rebaixamento é de 15.5 %. Ao menos é o que aponta o Chance de Gol.

As chances do Remo de ser rebaixado é apenas a oitava maior dos 20 clubes da Segundona. Brusque, Ponte Preta, Vila Nova, Vitória, Londrina, Brasil-RS e Confiança todos possuem maior probabilidade de cair para a Série C.

Após as derrotas para Botafogo, CRB e Brasil-RS, o Remo tem um confronto direto. O adversário é o Vitória, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na sexta-feira (10), às 19h. Atual 12° colocado, o Remo está a quatro pontos da zona de rebaixamento (o Leão Baiano é justamente o primeiro dentro da zona).

O duelo entre Vitória e Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.