Remo: Renan Gorne fala sobre nova oportunidade no futebol paraense: 'Vim para fazer história'

O atacante Renan Gorne foi apresentado pelo Clube do Remo nesta sexta-feira. Regularizado, o jogador deve estrear com a camisa azulina na próxima segunda-feira (1º) no jogo contra o Gavião Kyikatejê, às 19 horas, no Baenão, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

Mas essa não será a primeira vez que ele vai disputar a competição. Em 2018, Renan Gorne jogou o estadual pelo Paysandu. Ele comentou sobre mais uma oportunidade pelo futebol paraense.

“Por já ter jogado o paraense, sei como é cada campo, a qualidade, já consigo ter noção de como é disputar. E eu estou feliz e motivado em fazer meu melhor pelo Clube do Remo. Espero fazer muitos gols para ajudar o time. Vim para entrar e fazer história no Remo. E espero que a gente saia campeão no estadual”, comentou.

Na coletiva, Renan ainda destacou os objetivos azulinos em 2021.

“Além de ajudar na Série B, espero fazer ótima campanha no Campeonato Paraense e conquistar o título. Nós temos esse pacto. E também chegar longe na Copa do Brasil”, afirmou o atacante que vem para o Remo após uma boa temporada no Confiança-SE.

“Eu cheguei no Confiança em 2019. Foi um ano bom. Fiz o gol do acesso para a Série B. Ajudei na permanência na Série B e nós chegamos a brigar por uma vaga o G4. Foi um ano muito bom em 2020. Joguei quase todo o ano e fiz gols importantes. Espero repetir o feito aqui no Remo”, afirmou.

A partida entre Remo e Gavião terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.