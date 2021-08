Remo reformula programa de sócio-torcedor e anuncia plano único de R$ 60

O Remo anunciou nesta quarta-feira (25) uma reformulação no programa de sócio-torcedor Nação Azul. Segundo o clube, a partir de agora o programa contará com um plano único, chamado "Rei da Bancada", que custará R$ 60,00.

De acordo com o clube, o novo programa tem como objetivo estimular os torcedores azulinos no momento em que se analisa o retorno de público aos estádios. Os torcedores que aderirem ao "Rei da Bancada" terão preferência na compra de ingressos, com capacidade reduzida, conforme limites estabelecidos pelas autoridades de saúde municipal e estadual.

Além disso, os novos socios terão desconto de 50% na compra do ingresso em jogos do Remo como mandante, assim como o acesso à todos os benefícios da rede de vantagens do Nação Azul. Os torcedores que já são sócios continuarão com os benefícios, assim também terão o acesso nos jogos do Remo como mandante.

Para fazer adesão basta acessar o site ou ir até a Central do Nação Azul, na sede social do clube, e nas lojas oficiais.