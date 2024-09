Remo recebe o Volta Redonda-RJ no Mangueirão querendo encaminhar o acesso à Série B

O Remo tem a chance de encaminhar o acesso à Série B neste domingo (15). A partir das 18h30, o Leão Azul recebe o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Terceira Divisão. Em caso de vitória, o Time de Periçá alcançará a liderança da chave e passará a contar os dias para o retorno à Segundona após três temporadas.

O motivo para a comemoração vem das projeções feitas por matemáticos. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatística, as equipes que somarem 9 pontos nesta fase da competição tem 90% de chances de ascenderem à Série B no final do ano. Com uma vitória diante do Voltaço, o Remo chegaria aos 7 pontos, e precisaria de apenas 2, em três jogos, para praticamente carimbar o acesso à Segunda Divisão.

Há, inclusive, um fator que corrobora para um possível bom resultado do Leão. A equipe está com uma positiva sequência de resultados jogando dentro de casa. Já são seis vitórias seguidas atuando em Belém, trazendo pontos importantes na arrancada da equipe, que culminou na classificação à segunda fase da Série C.

O Remo está invicto no quadrangular de acesso. Em apenas duas rodadas disputadas, o Time de Periçá já somou quatro pontos; três na vitória diante do Botafogo-PB, na estreia, e um no empate contra o São Bernardo-SP, na segunda-feira (9).

Como vêm os times

O Leão vive um bom momento na competição. A equipe não perde há quatro rodadas e quer manter a sequência para continuar pontuando na Série C. Apesar disso, a equipe pode sofrer com uma baixa importante no sistema defensivo.

O zagueiro/lateral Sávio, que vem sendo titular em todas as partidas recentes do Leão na competição, saiu contundindo do jogo contra o São Bernardo-SP, no início da última semana. O jogador fez exames assim que chegou em Belém, que não constataram uma lesão grave. Apesar disso, a presença do jogador na equipe principal ainda é cercada de dúvidas.

Quem também enfrenta desfalques é o Volta Redonda-RJ. A equipe tem três jogadores no departamento médico: Matheus Lucas, Karl e Sanchez. O primeiro deles, inclusive, atuou pelo Leão nas primeiras rodadas da Série C deste ano, mas, quando chegou ao Voltaço, logo sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles e está fora da temporada.

Ficha técnica

Remo x Volta Redonda-RJ

Série C do Campeonato Brasileiro

3ª rodada do quadrangular

Data: 15 de setembro de 2024

Hora: 18h30

Local: Mangueirão

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Bruno Bispo (Sávio); Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani e Raimar; Pedro Vitor, Ytalo e Jaderson. Técnico: Rodrigo Santana

Volta Redonda-RJ: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Robinho e Henrique Silva; MV, Douglas Skilo e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.