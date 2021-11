Remo precisa se reestruturar financeiramente com o rebaixamento para a Série C

O rebaixamento do Remo para a Série C, além da questão moral, também vai prejudicar os cofres do clube. Os clubes que estão na Série B recebem uma generosa quantia pelo direito de transmissão do campeonato, ganhando R$ 6 milhões só da emissora que faz os jogos. Ou seja, o Remo tinha essa quantia disponível em 2021 para compor o elenco. Mas, com a queda, vai ficar sem o dinheiro.

Na Série C não há uma quantia pelos direitos de transmissão. Inclusive, a terceira divisão ainda está com uma incerteza em relação a transmissão dos jogos, pois não possui, no momento, emissora responsável por mostrar os jogos.

Neste ano, os clubes chegaram a pedir recursos para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a entidade negou, alegando que bancava toda a logística da competição.

Além do dinheiro da transmissão, o Remo também pode perder patrocínios. A Série B do Campeonato Brasileiro é uma competição atrativa e televisionada, o que sempre atrai as empresas. Mas não é possível mensurar qual seria esse valor.

O clube vai precisar ainda ajustar o elenco. A faixa salarial do Remo na Série B era entorno de R$ 800 mil. No entanto, com a queda para a Série C, vai precisar diminuir, já que não contará com o mesmo aporte financeiro deste ano.

Agora, o Remo terá que esperar para saber quanto será pago aos clubes no estadual. A solução também é tentar chegar à final da Copa Verde e conseguir o título inédito. Se for campeão do torneio regional, além dos R$ 150 mil e um automóvel de premiação, também entra na terceira fase da Copa do Brasil. O time que entra nessa fase da competição recebe R$ 1,7 milhão.