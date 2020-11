Remo pede explicações e punição da arbitragem por suposto pênalti não marcado em jogo contra a Esmac

O Clube do Remo publicou na noite desta terça-feira uma nota de repúdio e descontentamento com a arbitragem do jogo contra a Esmac, válido pela última rodada do quadrangular semifinal do Campeonato Paraense. A partida terminou em 0 a 0. A Esmac classificou para a final e o Remo se despediu da competição.

Por meio da nota, o clube afirma que o árbitro Raymar Klemer Rezende Ferreira e o assistente Raimundo Dácio Silva da Costa prejudicaram a equipe feminina ao deixar de assinalar um pênalti em lance da partida. O clube cita uma imagem da transmissão do jogo feita pela RemoTV, que mostra a bola desviada na mão da zagueira da Esmac dentro da grande área.

“A diretoria azulina entende que todos são passíveis de erros, mas não pode concordar com ações que prejudiquem diretamente o desempenho do time. É inaceitável comprometer todo um planejamento desenvolvido pelo departamento de futebol feminino do Remo na temporada 2020 por conta disso”, afirma o Remo na nota publicada no site oficial.

O Remo informou que vai enviar um ofício à Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitando esclarecimentos pelas medidas tomadas pela arbitragem e providências para punir os responsáveis.