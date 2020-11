Paysandu goleia e está na final do Parazão feminino; Esmac empata com o Remo e enfrenta o Papão

Esmac e Paysandu, como aconteceu no anos de 2018, decidem novamente o título do campeonato paraense de futebol feminino de 2020. Ambos chegam a grande final pelos resultados obtidos na última rodada do quadrangular realizada na terça-feira (11). A Esmac empatou de 0 a 0 com o Clube do Remo no jogo disputado no estádio Evandro Almeida [Baenão], num duelo bem pegado, principalmente no segundo tempo.

O time azulino reclamou de uma possível penalidade aos 34 minutos. O árbitro Raymar Klemer Rezende, contudo, assinalou lance fora da grande área. Esther, goleira remista, foi exigida e apareceu com boas defesas.

No Ceju, o Paysandu, num jogo mais tranquilo, goleou o Cabanos por 4 a 1, depois de 2 a 1 no primeiro tempo. No segundo, o Papão marcou mais dois. O resultado favorável colocou o Paysandu como primeiro colocado do quadrangular com seis pontos. Esmac somou cinco. Clube do Remo quatro. Cabanos apenas um ponto.

A decisão do campeonato está marcado para o dia 18, local não definido pela Federação de Futebol. A Esmac vai em busca do pentacampeonato e o Paysandu atrás da quebra do tabu em favor do time universitário.