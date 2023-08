Remo: Paulinho Curuá sobre o principal foco contra o Manaus: ‘Não ter a possibilidade de cair’

Vivendo o melhor momento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo encara o Manaus no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina. Na 14ª posição com 20 pontos, o Leão Azul está perto de garantir a permanência, enquanto mantém um olho no G8. Quem falou sobre o momento azulino foi o volante Paulinho Curuá:

"Qualquer jogo e equipe que jogarmos contra vai ser difícil. É um momento em que a competição está afunilada. Cada jogo é mais difícil que o outro. A gente tem que estar preparado. Temos que focar no objetivo de não ter a possibilidade de cair. Vencendo esse jogo, a chance de rebaixamento não vai existir mais. Quando ganharmos, vamos pensar na classificação para a próxima fase", afirmou.

Contra o Manaus, que é o primeiro time fora do Z4, o Remo encara a primeira de uma sequência de dois jogos fora de Belém - depois, será contra o CSA. Para estas últimas partidas da primeira fase, Curuá destacou a moral e a principal palavra que tem definido o Leão nos últimos dias:

"Confiança. Está todo mundo mais alegre e confiante no trabalho. O ambiente mudou totalmente. Espero que venha mais para cada um e essa alegria, fazer o que gosta. É algo que aumenta o nível de concentração para os próximos jogos. Estamos focados, tivemos uma semana boa de trabalho e produtiva. Vamos atrás dos pontos que estamos precisando", concluiu.

Acompanhe Manaus x Remo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.