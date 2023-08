Próximo adversário do Remo faz promoção de ingressos antes de jogo pela Série C

O Manaus-AM quer lotar o Estádio da Colina na partida contra o Remo, pela 17ª rodada da Série C. Para isso, o clube tem realizado uma promoção na venda de entradas para o jogo. O desconto, inclusive, tem sido chamado de "combo decisivo".

As entradas para a partida contra o Remo estão custando R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). No entanto, por apenas R$ 30,00 o torcedor garante ingresso para a partida contra o Leão Azul e, de quebra, ainda garante bilhete para a partida contra o Floresta-CE, que ocorre rodada que vem, também no Estádio da Colina.

O Manaus vive uma briga contra o rebaixamento à Série D. No momento, a equipe está na 16ª posição na tabela - uma acima do Z-4 - com 16 pontos conquistados. Caso o Gavião vença os dois jogos dentro de casa, elimina matematicamente as chances de queda à Quarta Divisão.

O Remo também ainda precisa pontuar para se livrar de vez do risco de rebaixamento. No entanto, a vida do Leão é bem mais tranquila. Para ficar segura, a equipe de Ricardo Catalá precisa fazer dois pontos nas três partidas restantes da primeira fase da Terceirona.

A partida entre Remo e Manaus-AM ocorre neste domingo (13), Dia dos Pais, às 16h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.