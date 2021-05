Remo negocia com zagueiro que atuou no futebol português e boliviano

O Remo corre atrás de zagueiros para a disputa da Série B. Um dos jogadores que conversam com a diretoria é o defensor Suéliton, de 29 anos, que está disputando o Campeonato Paulista pelo Ituano-SP. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Remo.

Suéliton está na sua segunda temporada no Ituano-SP, ‘bateu na trave’ na disputa do acesso para a Série B em 2020 e chamou atenção da diretoria azulina. O Ituano ainda está participa do Paulistão e joga contra a Ponte Preta-SP, pela semifinal do troféu do interior, que garante uma vaga na Copa do Brasil em 2022. Nesta temporada Suéliton atuou em oito partidas pelo clube paulista.

Caso se concretize a negociação, o jogador chega para a posição mais questionada pelo torcedor remista, que cobra bastante nas redes sociais, principalmente no perfil do clube. Suéliton possui um currículo vasto, com passagens pela Ponte Preta-SP, América-MG, Cuiabá-MT, Santo André-SP, Oeste-SP, Náutico-PE e Red Bull-SP, além de temporadas fora do país, defendendo o Vitória Guimarães, de Portugal e o Oriente Petroleiro, da Bolívia.