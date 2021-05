Remo negocia com zagueiro ex-Guarani para reforçar o time na Série B

O zagueiro Romércio, de 24 anos, está negociando com o Clube do Remo para jogar a Série B 2021. O jogador estava no Guarani-SP e acertou a rescisão contratual nesta quarta-feira (19). O atleta está analisando se aceita ou não vir jogar no time azulino. A expectativa é que até o fim desta semana tenha uma definição do futuro do jogador, que ainda recebeu proposta de outros times. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Lucas Rossafa, de São Paulo, e confirmada pela reportagem.

Natural de Santa Maria da Boa Vista (PE), Romércio começou a carreira na base do Náutico. Depois, foi para a base do Coritiba, clube com o qual tinha contrato até ano passado. Ele foi emprestado pelo Coxa para o Guarani ainda em 2020. Depois, renovou com o Bugre em 2021. No time paulista, ele fez 36 jogos e marcou dois gols.

Coincidência ou não, nesta quarta-feira, em entrevista para a CBN Belém, o diretor de futebol do Remo, Dirson Medeiros, afirmou que até domingo o clube anuncia um novo reforço. É esperar para saber se será Romércio ou não.

