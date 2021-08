Remo: Lateral Thiago Ennes volta a sentir dores no pé e está fora do jogo contra o Brasil de Pelotas

O Remo terá uma baixa para o jogo contra o Brasil de Pelotas-RS, na próxima sexta-feira (27), fora de casa, pela 21ª rodada da Série B. O OLiberal apurou com fontes que o lateral-direito Thiago Ennes, que cumpriu suspensão diante do CRB-AL, não retorna ao time. Ele chegou a treinar com o grupo, porém voltou a sentir dores no pé esquerdo, o mesmo que sofreu uma torção e não viaja com a delegação.

Ennes é um dos destaques do Remo na Série B e é titular absoluto na equipe, sempre emplacando a “Seleção da galera” em várias rodadas. Sem os laterais pela direita, o técnico Felipe Conceição deve manter o jovem da base Warley improvisado na posição, com Rafael Jansen e Kevem na zaga e o retorno de Igor Fernandes no lugar de Marlon.

Brasil de Pelotas x Remo jogam nesta sexta-feira (27), às 19h, no Estádio Bento Freitas, pela Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.