Remo faz promoção e inicia vendas de ingressos virtuais para o jogo contra o Brasiliense

O Remo chegou à final da Copa Verde 2020 e iniciou as vendas de ingressos virtuais para o primeiro jogo contra o Brasiliense-DF. O clube paraense realiza promoção nos bilhetes, que são comercializados nos valores de R$10 e R$33, disponíveis nas lojas do clube espalhadas por Belém e região metropolitana, além do site.

Ei, azulino, tem promoção para a final da #CopaVerde, hein!



▶️ Ingresso virtual de R$33 e ganhe uma camisa da campanha #NãoJogoSó!



▶️ Ingresso virtual de R$10 e garanta o pôster do acesso



Aproveite e vamos continuar jogando juntos! 🦁 pic.twitter.com/IZvT1NhU0F — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 19, 2021

O torcedor que adquirir o ingresso virtual no valor de R$10 receberá um pôster oficial do acesso à Série B. Já quem preferir comprar o bilhete de R$33 receberá a camisa da campanha “Não jogo só”. O valor arrecadado com as vendas dos ingressos virtuais são para ajudar no pagamento de atletas e funcionários do clube.

Brasiliense x Remo começam a decidir a Copa Verde 2020 neste domingo (21), às 15h30, no estádio Boca do Jacaré, em Taguaringa-DF. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.