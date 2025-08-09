Capa Jornal Amazônia
Remo está escalado para encarar o América-MG fora de casa, em busca de vitória necessária

Leão encara o Coelho a partir das 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Reynaldo será o capitão do Leão na partida contra o América-MG (Igor Mota / O Liberal)

O Clube do Remo entra em campo na tarde deste sábado (9) para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Válida pela 21ª rodada da Série B, a partida terá um Leão confiante em manter a invencibilidade de 23 anos sobre o adversário e, para isso, o técnico António Oliveira já definiu a escalação azulina.

Na titularidade, o treinador escalou o atacante recém-chegado Nicolás Ferreira, além dele, no ataque estão Marrony e Matheus Davó. Na defesa, a dupla Nathan Santos e Camutanga se repete. Completam o time, o capitão Reynaldo, Caio Vinícius, Pavani, Cantillo, e o paredão azulino, o goleiro Marcelo Rangel. 

O lateral Sávio, que estava escalado como títular, passou mal durante o aquecimento antes da partida e foi substituído por Alan Rodriguez. 

Confira a escalação completa:

 

clube do remo

remo

Remo

américa-mg x remo

Série B

campeonato brasileiro série b
Remo
.
