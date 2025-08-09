Remo está escalado para encarar o América-MG fora de casa, em busca de vitória necessária Leão encara o Coelho a partir das 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte Andréia Santana | Especial para O Liberal 09.08.25 15h08 Reynaldo será o capitão do Leão na partida contra o América-MG (Igor Mota / O Liberal) O Clube do Remo entra em campo na tarde deste sábado (9) para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Válida pela 21ª rodada da Série B, a partida terá um Leão confiante em manter a invencibilidade de 23 anos sobre o adversário e, para isso, o técnico António Oliveira já definiu a escalação azulina. Na titularidade, o treinador escalou o atacante recém-chegado Nicolás Ferreira, além dele, no ataque estão Marrony e Matheus Davó. Na defesa, a dupla Nathan Santos e Camutanga se repete. Completam o time, o capitão Reynaldo, Caio Vinícius, Pavani, Cantillo, e o paredão azulino, o goleiro Marcelo Rangel. O lateral Sávio, que estava escalado como títular, passou mal durante o aquecimento antes da partida e foi substituído por Alan Rodriguez. Confira a escalação completa: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo remo Remo américa-mg x remo Série B campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo está escalado para encarar o América-MG fora de casa, em busca de vitória necessária Leão encara o Coelho a partir das 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte 09.08.25 15h08 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 Futebol América-MG anuncia novo executivo, mas encara o Remo na Série B com técnico interino A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição 08.08.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05