Remo escalado para o duelo contra o São José-RS, pela última rodada da Série C

O Clube do Remo está escalado para o jogo contra o São José-RS, em jogo válido pela 19ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo vale classificação para o quadrangular da próxima fase, em caso de vitória azulina.

Rodrigo Santana não promoveu alterações e repete a mesma escalação que venceu o Londrina, por 3 a 0, na última rodada. Confira a escalação completa do Leão Azul para a partida.

São José e Remo duelam neste sábado (24), às 17h, no Estádio Passo D'areia pela última rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.