Remo enfrenta o Paysandu sem Erick Flores e Everton Sena; veja a escalação

O Remo recebe o Paysandu neste domingo (3), no Baenão, pelo jogo de ida da final do Parazão sem duas peças importantes. O meia-atacante Erick Flores e o zagueiro Everton Sena estão fora do primeiro jogo da final do Parazão, mas também possui novidade.

Erick Flores está com uma lesão grau 1 no reto anterior da coxa esquerda. Já Everton Sena com tendinopatia no calcanhar direito, foram vetados pelo departamento médico do Remo. No lugar de Erick entra o jovem Ronald, já na zaga o defensor Daniel Felipe substitui Everton Sena.

Novidade

Na lateral-esquerda o jogador Leonan, que estava machucado, se recuperou e volta à titularidade.