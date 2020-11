Remo encara o Treze e Bonamigo avalia o confronto: 'É um jogo que preocupa'

A Série C chega à sua 14ª rodada e o Remo, terceiro colocado com 22 pontos, encara o Treze-PB, em Belém, tentando dar um passo importante rumo à próxima fase da competição nacional. A equipe azulina é comandada pelo técnico Paulo Bonamigo, que perdeu apenas uma partida em seis disputadas. Bonamigo terá um reencontro com Márcio Fernandes (técnico do Treze) e sabe muito bem da importância da partida para o restante da temporada para as pretensões azulinas.

“Conheço o Márcio, jogamos contra algumas vezes, agora realiza ótimos trabalhos e é um jogo que preocupa. É uma partida decisiva, é preciso estarmos no nosso melhor dia para conquistar a vitória. O Treze é uma equipe que se reconstruiu dentro da competição, assim como o Remo passou por uma reconstrução”, comentou.

DUDU MANDAI

Sem o lateral esquerdo Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Leão vai à campo com Dudu Mandai. O jogador possui total confiança do técnico Bonamigo, que disse que confia no potencial do atleta e que torce bastante para que ele faça uma boa partida.

“Confiante, pois o Dudu é um profissional que se dedica, focado, possui espirito de equipe, mesmo não jogando, mas sempre busca ajudar. Estamos torcendo muito por ele, está treinando bem e espero que o grupo mais entrosado possa dar suporte para ele”, disse.

ELENCO

Bonamigo afirmou que já possui um elenco praticamente fechado, com um número de 18 jogadores que frequentemente aparecem em suas listas de relacionados para as partidas. O treinador azulino avaliou o momento vivido pelo grupo e frisou a importância de ter um elenco competente na Série C.

“Estamos com um número de 18 jogadores e a cada jogo temos uma equipe diferente, processos e níveis de performance. É importante que quem entre possa dar continuidade, por isso treinamos todos no mesmo volume, mesma intensidade. Lesões do esforço, cartões, são coisas que aparecem, time que quer subir tem que ter um grupo homogêneo no aspecto técnico, uniforme em termo de comportamento e regular na performance”, avaliou.

CLASSIFICAÇÃO

Perguntado se existe ansiedade por parte do grupo para conquistar a classificação de forma antecipada, o experiente Paulo Bonamigo afirmou que todos estão bem e que a tranquilidade impera nos corredores do Baenão.

“Estamos tranquilos, sabemos da responsabilidade de cada jogo, essa é uma partida de concentração máxima, cooperação e senso coletivo”, finalizou.

Remo x Treze jogam neste domingo (8), às 18h, no Mangueirão em Belém, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo a partir das 17h20, pelo OLiberal.com