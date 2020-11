Remo empresta volante profissional para equipe da Segundinha

A Segundinha do Parazão inicia neste sábado (7) e alguns clubes já poderão contar com alguns reforços inscritos em cima da hora, como é o caso do Pinheirense, que estreia hoje contra o Caeté, em Bragança (PA), às 15h30, no Diogão. O General da Vila de Icoaraci contratou por empréstimo o volante Pingo, cria da base do Remo, que perdeu espaço no time azulino e teve seu nome divulgado no BID.

Pingo, de 18 anos, subiu para o profissional em 2019 com o então técnico João Neto (Netão). O jogador atuou em apenas três partidas na equipe de cima e estava treinando no Baenão. Pingo possui contrato com o Leão Azul até 2023.