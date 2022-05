Remo é novamente goleado pelo Palmeiras e dá adeus a Copa do Brasil Sub-17

Não deu para o Remo na Copa do Brasil sub-17. Na noite desta quarta-feira (11), no estádio Baenão, em Belém, a equipe azulina foi novamente derrotada para o Palmeiras e deu adeus ao sonho da competição nacional. A partida, que terminou com goleada de 4 a 1 para o Verdão, teve gols de Estêvão - duas vezes -, Luhigi e Felipe Jack, para o Palmeiras; e Bernardo, para o Remo.

Apesar do placar elástico, o desempenho azulino em casa foi melhor do que o registrado na última partida entre as equipes, em São Paulo, na semana passada. Na ocasião, o Leão foi derrotado por 7 a 0 em partida disputada na Academia do Futebol, centro de treinamento do Palmeiras.

Com a vitória e a classificação à próxima fase, o Verdão espera o vencedor de Cuiabá e Atlético-MG para saber qual será o adversário nas quartas de final. A equipe paulista está em busca do terceiro título do torneio.

A equipe azulina conquistou a vaga na competição nacional após ter levantado a taça do Campeonato Paraense Sub-17 do ano passado. O Leão veio ao torneio com um time diferente do Parazão. Muitos jogadores avançaram na idade e não puderam atuar. Fora das quatro linhas o técnico do Sub-15, Pedro Henrique, assumiu o comando do Sub-17, que era administrado por Ivaldo Júnior, mas que foi remanejado para o time Sub-20 do Leão Azul.