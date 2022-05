Após ser goleado por 7 a 0, Remo enfrenta Palmeiras em partida de volta da Copa do Brasil Sub-17

Após ser goleado por 7 a 0 na partida de ida, o Remo volta a campo nesta quarta-feira (11) para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O duelo entre as equipes será às 20h, no estádio do Baenão, em Belém.

VEJA MAIS

Devido ao placar elástico na primeira partida, qualquer empate ou vitória do Palmeiras garantem o Verdão na próxima fase do campeonato. Para se classificar, o Leão Azul precisará realizar uma façanha histórica: vencer a equipe paulista por oito gols de diferença.

Outro cenário improvável seria uma disputa de pênaltis, só que para que isso ocorra, a equipe azulina precisa vencer por "apenas" sete gols de vantagem. Quem se classificar encara o vencedor de Cuiabá e Atlético-MG, nas quartas de final.

A equipe azulina conquistou a vaga na competição nacional após ter levantado a taça do Campeonato Paraense Sub-17 do ano passado. O Leão veio ao torneio com um time diferente do Parazão. Muitos jogadores avançaram na idade e não puderam atuar. Fora das quatro linhas o técnico do Sub-15, Pedro Henrique, assumiu o comando do Sub-17, que era administrado por Ivaldo Júnior, mas que foi remanejado para o time Sub-20 do Leão Azul.