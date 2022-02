Remo e Bragantino abrem 6ªrodada do Parazão 2022

Clube do Remo e Bragantino abrem oficialmente a 6ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol. O jogo começa às 15h30 desta quarta-feira, no estádio José Diogo, em Bragança. Para os azulinos o jogo vale a liderança do grupo C, enquanto o Tubarão deseja ultrapassar a Tuna Luso, atual líder do grupo B.

Em cinco jogos, o Leão Azul ainda não experimentou o sabor da derrota. As três vitórias e depois empates o credenciam ao jogo mais ofensivo, com destaque para a permanência de Felipe Gedoz no meio. O desfalque da vez é o volante Pingo, que foi poupado pela comissão técnica. Com a saída, o técnico Paulo Bonamigo deve resguardar o atleta para o clássico de domingo, contra o Paysandu.

Com isso, Bonamigo deve entrar com a dupla de volantes formada por Paulo Curuá e Anderson Uchôa. Quem também segue fora é o lateral-direito Ricardo Luz, com o terceiro cartão amarelo. A opção direta para a lateral tende a ser Rony. O restante do time deve manter a base do empate contra a Tuna Luso, no último domingo.

Aos donos da casa coube a grande baixa do duelo. O principal destaque do time, além de artilheiro da competição, com quatro gols, rescindiu contrato. O desligamento do atacante Thiago Recife foi publicado no BID desta terça-feira. Recife assinou com o CSE-AL para a disputa do Campeonato Alagoano. Por hora, o técnico Rogerinho Gameleira tem a opção por Caeté, enquanto o restante do time deve ser o mesmo da derrota para o Castanhal, no último sábado.

Local: estádio José Diogo

Hora: 15h30

Árbitro: Joelson Silva dos Santos

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Felipe Souza da Silva

Clube do Remo: Vinícius; Rony, Everton Sena, Marlon e Paulo Henrique (Ronald); Paulinho Curuá, Anderson Uchôa, Felipe Gedoz, Erick Flores; Bruno Alves e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Técnico:

Bragantino: Ferrari; Davi Caça-Rato, Matheus Villa, Léo Timboteu, Hércules; Valker, Gully, Emerson Bacas, Matheus Sabiá; Weslley Barbosa e Caeté.

Técnico: Rogerinho Gameleira