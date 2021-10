Remo divulga cronograma de venda de ingressos para jogo contra a Ponte Preta

O Remo divulgou nesta quarta-feira (20) o cronograma de venda de ingressos para a partida contra a Ponte Preta, pelas 31ª rodada da Série B. Assim como na partida pela Copa Verde, os ingressos para o jogo devem custar entre R$ 80 e R$ 30. De acordo com a Prefeitura de Belém, 50% da capacidade do estádio estará liberada para o público.

O clube reforça que, para realizar a compra do ingresso, é necessário que o torcedor possua o ciclo vacinal completo. Na carteira de vacinação, ou no aplicativo Conecte SUS, deve constar duas doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou 1 (uma) dose de Janssen.

Para efetuar a compra do ingresso, além da carteira de vacinação, o torcedor deve estar com RG e CPF.

Ação solidária

A novidade para o jogo contra a Ponte Preta é que os torcedores que doarem dois quilos de alimento não perecível terão 50% de desconto no valor do ingresso. A ação vale apenas para as primeiras mil entradas de cada portão de acesso (Almirante e Rômulo Maiorana).

A troca de alimentos por ingressos começa nesta quarta-feira (20), no Salão Nobre do clube, e dura até os ingressos disponíveis para a ação estarem esgotados.

Remo e Ponte Preta se enfrentam no domingo (24), às 16h, no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja os pontos e horários de vendas de ingressos:

Sócios com 100% de entrada

Dia: 20/10/2021

Horário: 14h às 20h

Dia: 21/10 e 23/10/2021

Horário: 09h às 20h

Local: Central Nação Azul - sede social

Sócios com 50% de entrada

Arquibancada Almirante

Valor: R$30

Arquibancada Rômulo Maiorana

Valor: R$40

Local: Qualquer loja oficial do Remo

Retiradas Jogo da Luz

Dia: 20/10/2021

Horário: 14h às 20h

Dias: 21/10 e 23/10/2021

Horário: 09h às 22h

Local: salão nobre - sede social

Público geral

Arquibancada Almirante

Valor: R$60

Arquibancada Rômulo Maiorana

Valor: R$80

Local: Qualquer loja oficial do Remo

Meias

Arquibancada Almirante

Valor: R$30

Arquibancada Rômulo Maiorana

Valor: R$40

Local: Qualquer loja oficial do Remo

Gratuidades (PNE E IDOSO)