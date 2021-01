Remo divulga bastidores do Re-Pa e jogador paraense chora relembrando dificuldades do clube

O Remo divulgou os bastidores da vitória diante do Paysandu, por 1 a 0, no Mangueirão, que deu a classificação para a Série B. No vídeo, o lateral esquerdo Marlon, paraense de Icoaraci, relembrou os momentos de dificuldades em que enfrentou vestindo a camisa azulina no momento mais complicado da história do clube.

No momento de concentração da equipe no vestiário do Mangueirão, Marlon desabafou e chorou relembrando dificuldades financeiras do clube.

“Veio um filme na minha cabeça no que passei aqui dentro. Foi uma fase muito difícil, cheguei aqui em 2008, quando chegava no vestiário e não tinha nada para comer e eu disse que iria desistir do futebol. Em 2008, 2009 e 2010 que passei foi um momento muito difícil e o Seu Rosas (Francisco Rosas), me ligou, pedindo para voltar, que o Remo iria me pagar. Sai daqui com um objetivo, que um dia eu iria voltar e hoje temos a oportunidade de colocar o Remo entre os 40 melhores clubes do Brasil. Não vamos perder essa oportunidade, vamos dar o máximo para estarmos felizes no vestiário, independente de dinheiro, se tiver ou não, vamos dar o máximo que vamos colocar o nosso nome na história do clube”, disse.