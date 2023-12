Remo disputará final do Parazão Feminino no Baenão; saiba como assistir

O Remo anunciou que a partida contra o Juventude, válida pela semifinal do Campeonato Paraense Feminino, vai ser disputada no estádio Baenão. O duelo entre as equipes ocorre na manhã deste sábado (9), a partir das 10h.

Para assistir o duelo, que dará vaga a uma das equipes à decisão do Campeonato Paraense Feminino, o Leão vai abrir às portas aos torcedores. Quem quiser acompanhar o duelo pode adquirir ingressos pouco antes da bola rolar, no estádio Baenão. Entradas para o setor da avenida Rômulo Maiorana vão custar R$ 10,00. Já os bilhetes para a cadeira custam R$ 20,00. Sócios-torcedores adimplentes terão entrada franca.

O Remo, equipe com melhor campanha no Parazão Feminino, se classificou à semifinal após uma goleada histórica. No meio da semana, a equipe comandada pelo técnico Mercy bateu o Boca Júnior pelo placar elástico de 19 a 0. O jogo foi disputado no CT do Leão, que fica no distrito de Outeiro, em Belém.

Já o Juventude alcançou vaga nas semis depois de bater o Gavião Kyikatejê, no estádio Barcarenão, em Barcarena, por 6 a 0. A equipe do interior do estado foi a quarta melhor colocada na primeira fase da competição.

A equipe azulina busca o tricampeonato da competição. Até o momento, as azulinas são líderes do torneio com 29 pontos em 11 jogos, tendo nove vitórias, dois empates, 96 gols marcados e seis gols sofridos. A finalíssima do Parazão Feminino também será disputada em jogo único, em estádio ainda não definido, mas com uma data prevista pela Federação: 13 de dezembro.