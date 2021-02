Remo deve confirmar contratação de atacante oriundo da Arábia Saudita

O atacante Edson Cariús tende a ser confirmado, a qualquer momento, como novo jogador do Remo. Uma fonte da reportagem explicitou que o atleta finaliza as tratativas para um contrato de um ano, englobando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Edson Cariús é ex-jogador do Fortaleza, tendo atuado 16 vezes e feito quatro gols. Além do futebol cearense, Edson Cariús passou por equipes do porte de CRB-AL (lá, disputou a Série B, onde marcou dois gols em 12 jogos), além de Ferroviário-CE e Floresta-CE. Seu último clube foi internacional: Al-Jabalain, da Arábia Saudita. O atleta tem 32 anos, 1,84 m e é destro.

Edson Cariús vem ocupar uma posição, até certo, carente dentro do elenco do Remo, após a saída do artilheiro Salatiel.