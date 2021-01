Remo completa as instalações das torres de iluminação e realiza testes no Baneão

Na noite de ontem a diretoria do Remo responsável pelo Baenão e pessoas do projeto Retorno do rei, fizeram mais um teste na nova iluminação do estádio Evandro Almeida. As seis torres de iluminação foram ligadas e aos poucos estão sendo ajustadas para receber jogos noturnos.

De vários ângulos, azulinos mandam fotos dos novos refletores do Baenão, que estão passando por mais testes! Poste a sua também, usando a hashtag #BaenãoEmLúmens! 💡#OReiDaAmazônia #BanparáBaenão pic.twitter.com/JtuZdlJkpW — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 15, 2021

O clube postou fotos em seu perfil no Twitter. O Remo realiza uma partida no Baenão à noite desde 2013. Uma parceria entre clube e o projeto Retorno do Rei, formado por torcedores, deu vida ao sonho de retornar ao Baenão, tanto na obra de reestruturação do estádio à compra dos refletores, que são todos em led.