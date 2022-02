Remo comemora 117 anos e mira na modernização para obter novas conquistas em campo

O Remo completa, neste sábado (5), 117 anos de existência com os olhos no futuro. Nos últimos anos, o Leão tem passado por enormes transformações no ponto de vista estrutural e administrativo. Essas mudanças, segundo a direção do clube, atuam como "curativos", que reparam um erro histórico na condução do patrimônio e futebol do Mais Querido.

Sobre esse processo de profissionalização do clube, o Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com Fábio Bentes, presidente do Remo. O mandatário azulino deu detalhes sobre os planos de modernização azulina e apresentou resultados práticos que comprovam o novo momento da gestão remista.

Profissional e moderno: direcionamentos para o futebol

Nei Pandolfo é o executivo de futebol do Remo (Samara Miranda/Ascom Remo)

Profissionalismo e modernidade são os dois pilares para a construção de um Remo mais competitivo e vitorioso, segundo Bentes. De acordo com o presidente azulino, as alterações no departamento de futebol do Leão foram apenas uma das mudanças previstas para o futuro do clube. Outros projetos estão sendo pensados pela direção, com o objetivo de tornar o clube mais presente no cenário regional e nacional.

"Você não consegue mudar uma cultura histórica da noite pro dia. Agora demos um passo, com a mudança do departamento de futebol, mas temos que pensar na organização interna do clube. Precisamos melhorar nossa relação com o associado. Ela já melhorou nos últimos anos, mas precisamos aprimorar ainda mais", disse Bentes.

As mudanças no departamento de futebol, citadas pelo presidente azulino, dizem respeito às contratações realizadas na diretoria do Leão no final de 2021. O cargo de diretor estatutário foi extinto e o futebol remista passou a ser coordenado por profissionais assalariados. Foram contratados para a função o executivo de futebol Nei Pandolfo e o coordenador técnico João Galvão.

Revitalização do patrimônio gera frutos ao Leão

Novo CT do Remo já é utilizado pelos atletas profissionais e também das categorias de base (Samara Miranda / Remo)

Nos últimos três anos, o Remo fez uma série de ajustes patrimoniais que trouxeram benefícios técnicos para a equipe, segundo Fábio Bentes. De 2019 pra cá, o Leão revitalizou a sede social, reformou o estádio Baenão, investiu nas lojas do clube e comprou um centro de treinamento. De acordo com o presidente, essas melhorias têm sido refletidas em vitórias dentro de campo.

"Não tem como evoluir só pagando salários e torcendo por resultados em campo. Temos que evoluir na nossa estrutura, porque assim as vitórias aparecem. Um exemplo disso são nossos resultados positivos nas categorias de base masculinas e no futebol feminino. Isso é a coroação de uma dedicação no nosso centro de treinamento, que facilitou na obtenção desses resultados", avaliou Bentes.

Em 2021, o Leão foi campeão paraense sub-17, campeão paraense feminino e está na final do estadual sub-20. Todas as equipes treinam no CT do Remo, em Outeiro.

Títulos e mais títulos: presente para 2022

Leão comemora vitória na Copa Verde 2021 (Marcio Nagano/ O Liberal)

Desde a conquista da Copa Verde no ano passado, o Remo tem mirado na conquista máxima de títulos para 2022. Segundo Bentes, o objetivo para a temporada é trazer o máximo de "presentes" à sala de troféus azulina.

"O nosso foco é conquistar títulos, o que é muito importante, além do acesso. Temos que agarrar esse título da Série C, que escapou de nós há dois anos. Esse é o presente que quero dar ao torcedor azulino", finalizou Fábio.