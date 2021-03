Remo: Bonamigo comemora melhora defensiva diante do Itpiranga e já pensa na Copa do Brasil

A vitória magra diante do Itupiranga por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Baenão, deu ao Remo a tranquilidade e o acumulo de “gordura” no Parazão. Atual líder do grupo B, o Leão terá uma semana decisiva pela frente, já que vai cruzar o país para a estreia na Copa do Brasil e retornar para jogar o clássico. O comandante Paulo Bonamigo avaliou o triunfo diante do Crocodilo e salientou que a performance azulina precisa melhorar.

“Sabíamos e alertamos o grupo sobre a dificuldade do adversário (Itupiranga), que teve um a organização defensiva muito eficiente. Tentamos jogar na amplitude, do jeito que gostamos, mas com a linha adversária de cinco montada quase não conseguimos. Por dentro não tivemos aquela intensidade e volume que nos desse a condição de sai vitorioso. Já no segundo tempo fizemos o gol cedo, o Itupiranga saiu para o jogo e equilibrou a partida”, disse.

O que vale são os três pontos para Bonamigo, que se mostrou contente com o sistema defensivo, bastante criticado, mas que deixou o gramado sem tomar gols, porém sabe que o time precisa melhorar.

“Fiquei feliz por não ter tomado gols, trabalhamos muito na semana, mas precisamos trabalhar mais ainda para ficarmos mais seguros, confiantes em termos de uma unidade defensiva melhor, com cobertura, coragem para jogar com iniciação de jogadas. É dar parabéns ao grupo, somos líder da chave, mas temos consciência que precisamos crescer e muito”, comentou.

COPA DO BRASIL

O Remo jogará na próxima quarta-feira (17), contra o Esportivo-RS, pela primeira fase da Copa do Brasil, competição que pode render uma boa grana ao clube. Para Bonamigo o momento é de foco, pensar no adversário gaúcho, para só depois pensar no clássico contra o Paysandu, marcado para o dia 21, na Curuzu.

“É um jogo bem copeiro, competitivo, conheço bem como se comportam o Sul do país, com intensidade de jogo, jogo aéreo efetivo, vamos estudar melhor, trocar o foco, pensar na Copa do Brasil, pois teremos uma viagem longa e temos que buscar a classificação. Não podemos ficar pensando no Re-Pa, temos o Esportivo, em uma competição grande e rentável para o clube”, finalizou.