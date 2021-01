Remo arrecada R$210 mil com vendas promocionais de ingressos virtuais

O Remo é o atual líder do grupo D da Série C com sete pontos e luta para conquistar o tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão. A diretoria do clube informou ao OLiberal a quantidade de ingressos promocionais vendidos para o jogo contra o Ypiranga-RS.

O presidente Fábio Bentes que testou positivo para covid-19 e que está em tratamento se recuperando, confirmou que o clube azulino vendeu 4.200 ingressos com a camisas, no valor de R$50 cada. A ação gerou aos cofres do Leão Azul R$210 mil.

A próxima partida do Remo na Série C será contra o Paysandu, o seu maior rival, no clássico Re-Pa, marcado para o domingo (10), às 18h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance com vídeos, fotos, pré e pós-jogo a partir das 17h30, no Oliberal.com.