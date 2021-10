Remo anuncia parceria com empresa de segurança, que passa a estampar camisa azulina

Antes da partida contra a Ponte Preta, o Remo anunciou o acordo com mais um patrocinador, que passar a ter a marca exposta na camisa azulina. A empresa é a Inviolável Monitoramento, que atua na área da segurança patrimonial.

A marca do novo patrocinador fica estampada atrás da camisa da equipe principal, em jogos das Séries B e Copa Verde. Também será explorada no backdrop de entrevistas, nas redes sociais do Remo e nas placas de treinos no CT.

Segundo informou o clube, o acordo terá como contrapartida a renovação do sistema de câmeras de segurança e alarmes do Baenão, sede social, sede náutica e do Centro de Treinamentos em Outeiro.

Como parte do contrato, será criada uma sala de monitoramento no estádio, que permitirá, em caso de necessidade, que a polícia tenha acesso a uma visão completa de todas as dependências do Baenão, identificando e respondendo imediatamente a qualquer situação que ofereça riscos ao torcedor, aos jogadores e/ou ao patrimônio do Remo.

Presidente Fábio Bentes esteve presente na assinatura do acordo, junto com representantes da empresa (Samara Miranda/Remo)

O acordo também vai garantir aos sócios torcedores do programa Nação Azul descontos, brindes e condições especiais de pagamento em serviços da empresa de segurança eletrônica.

“A Inviolável tem longo histórico de apoio a times de futebol, como a Chapecoense, o Operário-PR e o Ypiranga-RS. Essa parceria só vem reforçar o compromisso da marca com o esporte que é a grande paixão dos paraenses”, disse André Detoni, diretor da Inviolável.

Glauber Gonçalves, diretor comercial do Remo, reforçou que o novo patrocinador promoverá mais tranquilidade aos frequentadores dos espaços azulinos.

“Mais um grande passo que estamos dando pra segurança de nosso torcedor. A Inviolável é uma das maiores franquias de monitoramento eletrônico do Brasil e seus serviços irão garantir uma maior segurança para o patrimônio do Clube do Remo. Oferecendo tranquilidade e proteção para todos nós, com o objetivo de sempre estar atendendo ao Estatuto do Torcedor”, disse.

Para Douglas Comann, diretor da Inviolável, essa parceria entre duas marcas tão importantes e reconhecidas pelo paraense vem em um momento oportuno. A torcida está de volta aos estádios. Com a expertise da Inviolável em grandes projetos de segurança eletrônica, o Baenão vai se tornar modelo de segurança e respeito ao Estatuto do Torcedor para todo o Brasil”, ressaltou.

Criada há 35 anos, a Inviolável atua em 322 cidades, 15 estados e no Paraguai. Ela chegou ao Pará há 13 anos, com projetos em Belém e no interior.