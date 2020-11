Reforço do Remo nega briga com a balança e dispara: 'Se eu não estivesse no meu peso, não estaria jogando'

Apresentado na tarde desta quarta-feira (12) como novo reforço do Remo, o meia Felipe Gedoz precisou responder algumas das críticas que recebeu enquanto esteve no futebol uruguaio. Quando ainda era jogador do Nacional-URU, era comum Gedoz ser criticado por conta do peso. No entanto, o jogador fez questão minimizar o tema e negou uma 'briga' com a balança.

"Se eu não estivesse no meu peso, não estaria jogando. [Não se preocupa com] opiniões de fora, não [sou] desse tamanho. Jogador de futebol é muito criticado quando não rende, mas o fato é que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer, no Nacional também. Eu tive poucas oportunidades e estava jogando numa posição que eu não me sentia confortável. Estava treinando todos os dias e esperar pelo o que vai optar pelo professor. Mas que saiba que venho pronto e para jogar", comentou.