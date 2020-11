Com jogo decisivo contra o Manaus, volante do Remo afirma: 'O nosso desempenho tem que ser o melhor'

O Remo tem um jogo importante contra o Manaus, no sábado, às 19 horas, na Arena Amazônia, pela 17ª rodada da Série C. O time azulino precisa pelo menos empatar com o Gavião do Norte para chegar a classificação. Mas o melhor seria a vitória. Segundo Lucas, a equipe está consciente do que precisa fazer para finalmente alcançar a vaga no quadrangular da competição.

“A responsabilidade é grande. Não foge disso. Sabemos o quanto é importante a partida para nós. Vai definir a nossa classificação. Se a gente conseguir a vitória ou o empate. Então vamos com o pensamento de classificar. O nosso desempenho tem que ser o melhor. Não tem essa questão de guerra. A gente sabe a responsabilidade que é e vamos dar a vida para classificar. Nós estamos concentrados para conquistar a classificação o quanto antes e será contra o Manaus. Não dá para adiar mais”, comentou.

Com tanto em jogo no sábado, o volante Lucas Siqueira acredita que o momento não é apenas de trabalhar a parte física, mas também a mental.

“Agora a gente tem que trabalhar bastante a parte mental. Porque chegamos em um nível que estamos bem fisicamente, taticamente, tecnicamente. E temos que trabalhar a ansiedade de classificar logo. É claro que a gente quer isso o quanto antes. Mas para o jogo contra o Manaus o principal fator será a parte psicológica. Nós temos uma excelente equipe. Não temos dúvida que vamos classificar e com esse pensamento vamos para Manaus”, afirmou.

Algo que vem preocupando a torcida do Remo é a parte ofensiva. Nos último jogos, o clube azulino não conseguiu ser eficiente, deixando escapar pontos que poderiam ter garantido a classificação antecipada. Lucas garante que contra o Manaus a situação vai mudar.

“Nos últimos quatro jogos nossa parte ofensiva não funcionou muito bem. Mas ao exemplo do jogo contra o santa cruz tivemos um volume de jogo muito bom. Muitas finalizações, chances e não fizemos. Isso faz parte. Contra o Botafogo não criamos tanto. Acredito que a gente vai retomar o caminho dos gols. A galera está voltando de lesão e tendo a melhor forma física. E estamos em uma fase que a galera está bem e o gols vão voltar a ocorrer e vamos voltar a vencer”, afirmou.

