Presidente do Remo nega procura do Sport por Felipe Conceição: 'Só fofoca'

O Sport anunciou na madrugada desta quinta-feira (26) o técnico paraguaio Gustavo Florentín, para tentar tirar o clube da zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro. Em contato com O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, negou que houve qualquer conversa para uma possível saída treinador: "Não tem nada. Só fofoca. Felipe e Remo estão felizes com a relação", disse Bentes.

Nos últimos dias, após o Sport demitir o técnico Umberto Louzer, vários nomes foram apontados entre as opções do Leão Pernambucano. Entre eles, Felipe Conceição, contratado no último dia 1° de julho.

Desde que chegou ao Baenão, o técnico azulino tirou o Remo da zona de rebaixamento e atualmente está em 12°, com 26 pontos. À frente do Leão, Conceição conquistou seis vitórias, um empate e cinco derrotas pelo clube e tem uma das melhores campanhas da Segundona, desde que assumiu o time.

Enquanto isso, o técnico do Remo continua a preparação do clube do Baenão para o próximo duelo na Série B. A equipe azulina visita o Brasil-RS na sexta-feira (27), às 19h, no Estádio Bento Freitas. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.