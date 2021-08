Após ter o técnico do Remo no 'radar', Sport anuncia Gustavo Florentín para comandar o Leão

Fim do mistério para os torcedores do Leão de Recife e do Leão do Pará. O Sport-PE anunciou nesta quinta-feira (26), a contratação do técnico paraguaio Gustavo Florentín, de 43 anos, para a sequência do Brasileirão da Série A. Atualmente na 18ª posição com 15 pontos e zona de rebaixamento, o clube pernambucano estava sondando alguns nomes, um deles era de Felipe Conceição, que atualmente comanda o Remo na Série B.

Pesava a favor de Felipe Conceição a questão de ter conseguido resultados importantes na carreira em situações nada confortáveis na tabela, como ocorreu com o Guarani-SP e América-MG, que se encontravam na zona de rebaixamento em anos anteriores na Série B e quase ter levado essas equipes ao G4. No Remo o trabalho também é de recuperação, já que assumiu o Leão Azul na lanterna e hoje o clube paraense está no meio da tabela.

Além de Felipe Conceição, estavam no radar do Sport outros dois técnicos bastante conhecidos pela torcida paraense, como Dado Cavalcanti, que estava no Bahia-BA, mas que teve várias passagens pelo Paysandu, além do experiente Hélio dos Anjos, que já treinou o Remo na década de 90 e esteve no Paysandu em 2019 e 2020.