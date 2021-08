Presidente do Remo está no Rio para reunião com membros da CBF sobre erros de arbitragem

O Remo estará representado na tarde desta segunda-feira (2) por seu presidente Fábio Bentes, em uma reunião agendada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para debater os erros de arbitragens ocorridos contra o Leão.

Fábio Bentes revelou que algumas situações serão levadas ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Garciba como documentos protocolados na ouvidoria da instituição que comanda o futebol brasileiro, além de vídeos dos erros de arbitragem ocorridos com o clube paraense na Série B e terá a companhia do presidente da FPF Adelcio Torres, que está no Rio de Janeiro (RJ) para uma reunião com todos os presidentes de federações do Brasil.

O Remo emitiu nota na semana passada reclamando dos erros da arbitragem na Série B. No jogo contra o Náutico-PE o clube paraense levou um gol na reta final da partida de um jogador que estava em posição irregular. Diante do Coritiba-PR e da Ponte Preta-SP o Leão teve gols legais anulados pelos assistentes. Já nas partida contra o Brusque-SC e Londrina-SP os árbitros deixaram de marcar dois pênaltis claros para o Time de Periçá.