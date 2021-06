Piloto do Clube do Remo enfrenta problemas, mas segue na liderança da Fórmula Vee

Augusto Santin, piloto do Clube do Remo que comanda o Expresso 33 no Campeonato Paulista da Fórmula Vee, em São Paulo, viveu momentos intensos nas provas realizadas no final de semana em Interlagos.

Com duas vitórias e duas quebras, mesmo assim, manteve a liderança do campeonato, porém, perdeu a larga vantagem inicial e agora está ameaçado na briga pela ponta.

O piloto azulino, no sábado (5), venceu as duas provas pela 3ª etapa da competição com total domínio. Na primeira, foram cinco segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Na outra prova, a vantagem foi ainda maior, de sete segundos.

Ele ainda cravou as duas pole positions em Interlagos. Mas aí acabou a festa e começaram os problemas.

“Na primeira corrida de domingo, o módulo de aceleração falhou, tive que parar nos boxes e ainda consegui voltar para a pista, mas acabei em último lugar”, disse.

Em seguida, foi detectada uma falha no cabeçote do motor e teve de usar o carro reserva na segunda corrida e só completou cinco voltas. “Foi realmente muito decepcionante”, destacou.

Até os problemas mecânicos, o comandante do Expresso 33 estava sobrando na pista. Ele havia vencido quatro das primeiras seis provas do Campeonato Paulista e estava isolado na liderança. “Agora, perdi quase toda a vantagem que tinha e o campeonato está embolado. Mas ainda restam mais seis etapas, tem muito chão pela frente e a briga promete ser boa”, avaliou.

Com os resultados, Augusto Santin manteve a liderança considerando o descarte dos dois piores resultados, de acordo com o regulamento.

Ele tem 116 pontos, contra 106 do francês Laurent Guerinaud, que venceu as duas provas no domingo. Na soma total, o paraense caiu para segundo, com 124 pontos, contra 132 de Guerinaud,

“O problema agora é que não tenho mais margem de erro, em razão dos dois descartes deste fim de semana, mas acredito que a equipe vai trabalhar duro, e com o carro acertado e rendendo bem, tenho total confiança na busca pelo título”, explicou.

Na categoria Máster, onde pontuam os pilotos acima de 40 anos, a situação é a mesma. Santin segue na frente considerando os descartes, com 120 pontos, contra 112 de Laurent. Na soma total de pontos, o francês lidera com 144, contra 130 do paraense.

O Campeonato Paulista de FVee terá a próxima etapa nos dias 16 a 18 de julho, em Interlagos. Antes, será realizada a 2ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing, em Piracicaba (SP), dia 26 de junho.