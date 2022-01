Perto da estreia pelo Remo, atacante é honesto sobre adversário: 'Não conheço'

A espera está quase no fim. O Remo faz o primeiro jogo no Parazão 2022, na quinta-feira (27), às 21h30, contra o Amazônia Independente, no Baenão, numa partida que serve de estreia para os reforços desta temporada. Entre eles está o atacante Luan Rodrigues, que foi honesto e admitiu pouco conhecer o rival:

"Particularmente não conheço muito, por não ser daqui. Mas a gente sabe que qualquer time que vier jogar contra o Remo vai querer nos ganhar. Então estamos nos preparando como em todos os jogos. Claro que não estamos 100% entrosados, mas estamos nos conhecendo a cada dia. Como venho falando, é um sonho vestir a camisa do Remo. Estou muito ansioso e feliz. Espero que dê tudo certo e que o torcedor nos ajude. Compre o ingresso, venha nos apoiar, que não vai faltar entrega dentro do jogo", afirmou Luan.

