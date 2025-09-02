Pela Série B, Remo pode ter volta de Cantillo contra o Amazonas O volante estava fora de rota desde a 21º rodada e agora vira opção para o técnico António Oliveira Luiz Guillherme Ramos 02.09.25 19h41 Cantillo pode aparecer no meio-campo azulino contra o Amazonas. (Samara Miranda / Remo) Nesta sexta-feira (5), o Clube do Remo tem um desafio importante na luta para retornar ao G4 da Série B. Fora de casa, o time encara o Amazonas, em jogo válido pela 25ª rodada da competição. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode contar com um retorno importante na cabeça de área: o volante Victor Cantillo pode reaparecer entre os titulares. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira. O colombiano concluiu a fase de recuperação e, dependendo do rendimento físico nos treinos com bola, pode surgir como opção direta para o meio-campo. Cantillo havia sofrido uma lesão de grau II no reto anterior da coxa direita. A última partida disputada pelo atleta foi na 21ª rodada, contra o América-MG. Na ocasião, o jogador admitiu que o clube precisava de uma sequência de vitórias para engrenar na competição e afastar a crise que rondava o Baenão. "Tem que iniciar, buscar os três pontos, porque a gente não pode esperar. Temos que começar a conseguir os pontos pra permanecer na parte de cima", disse. VEJA MAIS Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B Com direito a anúncio no idioma do novo contratado, o Leão Azul oficializa mais um reforço para brigar entre os primeiros na Série B Sem ele, o treinador remista passou a apostar em outras peças para a cabeça de área. Jaderson, Caio Vinícius e Pedro Castro vêm se revezando desde então na função de ligação entre defesa e ataque. Cantillo disputou apenas seis partidas desde a sua chegada ao clube, mas agradou a torcida com boa movimentação, ajudando na saída de bola e na construção de jogadas. Na última partida da equipe, contra o Criciúma, António Oliveira optou por um meio-campo com Jaderson, Caio Vinícius e Marrony. Atualmente, o Leão Azul ocupa a 6ª posição, com 35 pontos, enquanto o Amazonas aparece em 17º, abrindo o Z4, com 24 pontos. A partida começa às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Pedro Rocha nega racha no Remo e declara apoio a António Oliveira: 'Grupo está fechado com ele' Atacante admitiu erros do time e demonstrou confiança em recuperar os bons resultados nos próximos confrontos fora de casa, contra Amazonas e Vila Nova 02.09.25 20h35 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 Futebol Pela Série B, Remo pode ter volta de Cantillo contra o Amazonas O volante estava fora de rota desde a 21º rodada e agora vira opção para o técnico António Oliveira 02.09.25 19h41 Futebol Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás 02.09.25 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08