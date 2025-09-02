Capa Jornal Amazônia
Pela Série B, Remo pode ter volta de Cantillo contra o Amazonas

O volante estava fora de rota desde a 21º rodada e agora vira opção para o técnico António Oliveira

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Cantillo pode aparecer no meio-campo azulino contra o Amazonas. (Samara Miranda / Remo)

Nesta sexta-feira (5), o Clube do Remo tem um desafio importante na luta para retornar ao G4 da Série B. Fora de casa, o time encara o Amazonas, em jogo válido pela 25ª rodada da competição. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode contar com um retorno importante na cabeça de área: o volante Victor Cantillo pode reaparecer entre os titulares.

A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira. O colombiano concluiu a fase de recuperação e, dependendo do rendimento físico nos treinos com bola, pode surgir como opção direta para o meio-campo. Cantillo havia sofrido uma lesão de grau II no reto anterior da coxa direita.

A última partida disputada pelo atleta foi na 21ª rodada, contra o América-MG. Na ocasião, o jogador admitiu que o clube precisava de uma sequência de vitórias para engrenar na competição e afastar a crise que rondava o Baenão.

"Tem que iniciar, buscar os três pontos, porque a gente não pode esperar. Temos que começar a conseguir os pontos pra permanecer na parte de cima", disse.

Sem ele, o treinador remista passou a apostar em outras peças para a cabeça de área. Jaderson, Caio Vinícius e Pedro Castro vêm se revezando desde então na função de ligação entre defesa e ataque.

Cantillo disputou apenas seis partidas desde a sua chegada ao clube, mas agradou a torcida com boa movimentação, ajudando na saída de bola e na construção de jogadas. Na última partida da equipe, contra o Criciúma, António Oliveira optou por um meio-campo com Jaderson, Caio Vinícius e Marrony.

Atualmente, o Leão Azul ocupa a 6ª posição, com 35 pontos, enquanto o Amazonas aparece em 17º, abrindo o Z4, com 24 pontos. A partida começa às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

