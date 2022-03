Paulo Bonamigo faz avaliação positiva após goleada do Remo sobre o Caeté

A vitória esmagadora sobre o Caeté apresentou um Remo que ainda não havia sido visto durante o Campeonato Paraense. O maior placar, até então, foi um 3 a 0 na terceira rodada, contra o Itupiranga. O bom desempenho, na avaliação do técnico Paulo Bonamigo, se deve ao empenho do elenco e o entendimento da sua qualidade técnica.

“As vezes do outro lado o adversário neutraliza algumas situações. Talvez o fruto da performance tenha sido os 10 dias de descanso. Hoje conseguimos colocar em prática o que treinamos nesse período. Acho que é uma competição que exige crescimento técnico, tático, físico principalmente. O campeonato vai afunilando, as equipes se preparam mais. Foi uma construção da vitória justa pelo coletivo da equipe", ressalta.

De longe, a vitória sobre o Caeté foi a melhor performance da equipe, com destaques individuais para os jogadores de ataque. Bruno Alves, Erick Flores e Brenner marcaram gols, deram passe, correram, marcaram e se portaram tecnicamente ajustados ao que Bonamigo pediu. A formação do time também teve destaque nos setores defensivos e de criação. Três dos quatro gols nasceram a partir de investidas pela lateral-direita, onde estava Ricardo Luz.

"Acho que foi uma performance boa. A equipe foi menos espaçada nesse jogo, minha linha defensiva foi mais compactada, ficou próxima do time. A última linha defensiva ficava baixa e deixava espaço nos jogos anteriores. Hoje foi diferente". Apesar da boa atuação, o treinador quer manter o foco para a fase decisiva, aguardando o adversário da semifinal, que sairá do vencedor de Tuna Luso e Bragantino.

"Vamos pensar daqui pra frente, onde o campeonato vai afunilando. Hoje tivemos um controle do meio campo, conseguimos pressionar o bloco médio, tiramos os espaços do adversário, que ficou nas bolas longas. Hoje trabalhamos muito bem pelo lado direito. Isso foi bom. Eu cobrei bastante dos atletas esse volume e a qualidade no último passe. Trabalhamos com dobras, triangulações, ultrapassagens e conseguimos a vitória", encerra.