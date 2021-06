Remo oficializa e Paulo Bonamigo não é mais técnico do time

Horas depois de ter a permanência confirmada, Paulo Bonamigo deixa o Clube do Remo. A decisão foi tomada durante reunião na manhã desta quarta-feira, envolvendo o técnico e membros da diretoria. Na próxima sexta-feira (2) o Remo enfrenta o Coritiba-PR, às 19h, no Couto Pereira, e será dirigido pelo auxiliar-técnico Netão.

Além do treinador, também deixam o Baenão o auxiliar Edson Gonzaga, o preparador físico Renan Capra e o analista de desempenho Ivo Pepo.

Apesar do Remo não confirmar de quem partiu a decisão (se do técnico ou do clube), segundo apurou OLiberal.com, Bonamigo pediu demissão. A diretoria tentou contornar na conversa que ocorreu logo após a partida e se estendeu pela madrugada. Não houve consenso e a reunião foi retomada nesta manhã, quando o treinador reforçou o desejo de deixar o clube.

Esta foi a segunda vez no ano que Paulo Bonamigo cogitou em entregar o cargo. A primeira ocorreu após a eliminação para a Tuna, na semifinal do Campeonato Paraense. Na ocasião, foi convencido a ficar.

O gaúcho estava sob o comando da equipe azulina desde setembro de 2020, quando foi contratado para substituir Mazola Junior durante a Série C.

Bonamigo garantiu o retorno do Remo à segunda divisão após 14 anos, mas a queda precoce no estadual e a sequência sem vitórias nas últimas semanas culminaram com o pedido de desligamento do Leão.

Paulo Bonamigo, de 60 anos, deixa o Leão com 45 jogos, sendo 22 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, um aproveitamento geral de 59,25%.

A diretoria do Clube do Remo comunica a saída do comando técnico de Paulo Bonamigo. (+) pic.twitter.com/egohGFCSDw — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 30, 2021

NOTA OFICIAL

A diretoria do Clube do Remo comunica a saída do comando técnico de Paulo Bonamigo.

Paulo Bonamigo chegou ao Leão em setembro do ano passado. Foi um dos responsáveis pelo acesso do clube à Série B em 2020. Pela equipe azulina, comandou 44 jogos (sem contar os jogos que esteve afastado por conta da Covid-19), tendo 22 vitórias, 14 empates e 8 derrotas.

Além dele, o auxiliar Edson Gonzaga, o preparador físico Renan Capra e o analista de desempenho Ivo Pepo também deixam o clube.

O Clube do Remo agradece Bonamigo pela sua dedicação, passagem vitoriosa com conquistas importantes e empenho durante o período que esteve à frente do Mais Querido.

No confronto com o Coritiba, o time remista será dirigido pelo auxiliar-técnico João Neto, o Netão.