Especulado para assumir o Leão, técnico ex-Paysandu afirma: 'Ninguém do Remo ligou'

Como divulgado pela equipe de esportes de O Liberal, o técnico Paulo Bonamigo não é mais o técnico do Remo, após a derrota para o Sampaio Corrêa-MA, no Baenão, por 2 a 0. O ex-Paysandu João Brigatti foi um dos primeiros nomes a ventilar como opção para o clube azulino.

Mas, em contato com a reportagem, Brigatti afirmou que não há nenhuma negociação em curso: "Estou na licença Pro faz uma semana, só agora fiquei sabendo do Bonamigo. Até agora ninguém do Remo ligou", contou Brigatti.

Ex-técnico do Paysandu em duas passagens - em 2019 e 2020/21 -, João Brigatti esteve por último no Santa Cruz-PE, até abril deste ano, quando foi demitido depois da eliminação no Nordestão. Em 12 jogos fora quatro vitórias, dois empates e seis derrotas.